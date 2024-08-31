ОПЕК ждут очередные бунты

Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий.
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