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Сайт и база данных ВЦИОМ оказались недоступны из-за технического сбоя

Сайт и база данных ВЦИОМ оказались недоступны из-за технического сбоя

Причиной неполадок стал технический сбой на стороне хостинг-провайдера.Официальный сайт и база данных Аналитического центра ВЦИОМ временно не открываются.

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