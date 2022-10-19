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Миллз об уходе Роналду в раздевалку на 90-й минуте: «Позор! Неуважение к «МЮ», тренеру и болельщикам. Он ставит себя выше клуба»

Экс-защитник сборной Англии раскритиковал поведение Криштиану Роналду. Форвард «Манчестер Юанйтед» демонстративно ушел в раздевалку во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0).

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