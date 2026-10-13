В Самаре 42-летняя женщина на Hyundai влетела в отбойник на М-5

ДТП произошло утром 12 октября в Красноглинском районе, когда 42-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris врезалась в металлическое ограждение, после чего автомобиль опрокинулся.
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