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Царьград

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В Самаре 42-летняя женщина на Hyundai влетела в отбойник на М-5

В Самаре 42-летняя женщина на Hyundai влетела в отбойник на М-5

ДТП произошло утром 12 октября в Красноглинском районе, когда 42-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris врезалась в металлическое ограждение, после чего автомобиль опрокинулся.

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