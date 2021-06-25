Актриса ответила на слухи об изменениях в своей фигуре. Сальма Хайек раскрыла невероятную причину роста своей груди LEGION-MEDIAСальма Хайек, которой в этом году исполнилось 54 года, до сих считается одной из самых эффектных женщин в Голливуде.