7дней.ru

105 710 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Петрова
    Вам самим не противно, такие заголовки..Скрыла горе за те...
  • Александр
    Кукушка хвалит петуха....Александр Василье...
  • secretmaster
    Очень милые сестрички. Эль особенно нравится.Сестры Фэннинг. Т...

Сальма Хайек раскрыла невероятную причину роста своей груди

Сальма Хайек раскрыла невероятную причину роста своей груди

Актриса ответила на слухи об изменениях в своей фигуре. Сальма Хайек раскрыла невероятную причину роста своей груди LEGION-MEDIAСальма Хайек, которой в этом году исполнилось 54 года, до сих считается одной из самых эффектных женщин в Голливуде.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх