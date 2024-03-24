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США призвали Украину прекратить атаки на нефтяные заводы России. Чего опасается Вашингтон?

США призвали Украину прекратить атаки на российские энергообъекты. Вашингтон предупредил Киев, что такие действия могут привести к росту мировых цен на нефть, а также к ответным мерам со стороны России, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

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