США призвали Украину прекратить атаки на нефтяные заводы России. Чего опасается Вашингтон?

США призвали Украину прекратить атаки на российские энергообъекты. Вашингтон предупредил Киев, что такие действия могут привести к росту мировых цен на нефть, а также к ответным мерам со стороны России, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.