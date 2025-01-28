Вероятность планетарной катастрофы на Земле становится все более реальной 

Будущему планеты угрожают новые климатические аномалии, утверждают американские ученые. Опасностей много: тут и пресловутый углеродный след, и резкое потепление, и активизация вулканов, рост сейсмической активности в ряде регионов мира, передает planet-today.
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