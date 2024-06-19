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Марочко: ВСУ избавились от тел погибших солдат, сбросив их в реку

Марочко: ВСУ избавились от тел погибших солдат, сбросив их в реку

В реке Жеребец обнаружили тела украинских военных. Вместо того чтобы похоронить погибших бойцов, Вооруженные силы Украины сбрасывали их в воду, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко на своей странице во «ВКонтакте».

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