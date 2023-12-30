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Форвард «Далласа» Хинтц сделал хет-трик с голом в овертайме в матче с «Чикаго»

Форвард «Далласа» Хинтц сделал хет-трик с голом в овертайме в матче с «Чикаго»

Форвард «Далласа» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (5:4 ОТ).  Хет-трик стал для него 4-м за карьеру в рамках регулярок.

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