В России разработали FPV-дрон "Хруст", который предназначен для работы в зоне радиационного заражения, сообщил 1 апреля генеральный директор предприятия-разработчика "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
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