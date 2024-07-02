В МО РФ рассказали, как ЗРК «Стрела-10» «прикрывает» небо в зоне СВО

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Север» несут круглосуточное дежурство в зоне СВО для обеспечения надежного щита от агрессии с воздуха, 2 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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