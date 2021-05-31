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Советник пермского губернатора опередил депутата Госдумы. Детали праймериз

Советник пермского губернатора опередил депутата Госдумы. Детали праймериз

Игорь Сапко (слева) проиграл праймериз по округу №58 своему коллеге Игорю Шубину Депутат заксобрания Пермского края, советник губернатора Роман Водянов с большим отрывом выиграл праймериз у действующего депутата Алексея Бурнашова в округе №59.

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