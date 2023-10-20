Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Иран официально активировал систему GPS, несмотря на предупреждение США

Иран официально активировал систему GPS, несмотря на предупреждение США

Система Beidou GPS принадлежит Китаю и, следовательно, не контролируется Соединенными Штатами.Это означает, что иранские ракеты могут управляться системой позиционирования, которую США не могут отключить.

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