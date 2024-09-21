США планируют передать Украине новые боеприпасы для F-16 — Politico

Возможность предоставления Украине боеприпасы JSOM для применения с истребителями F-16, которые в таком случае включат в новый пакет военной помощи, изучает администрация Байдена, сообщает 20 сентября газета Politico.
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