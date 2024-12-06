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Забавное видео с ведущей программы «Вести. Красноярск» облетело всю страну

На днях ведущая программы «Вести. Красноярск» Екатерина Мазалькова оказалась в центре внимания после того, как зафиксировала забавный момент, когда увлеклась просмотром видео в TikTok перед выходом в прямой эфир.

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