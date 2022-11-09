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Владимир Зеленский получил “Оскар” от актёра Шона Пенна

Владимир Зеленский получил “Оскар” от актёра Шона Пенна

Актер Шон Пенн вручил “Оскар” президенту Украины Владимиру Зеленскому. Недавно он посетил бывшего комика и подарил ему статуэтку в знак поддержки.

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