Пророчивший скорый крах России киевский политолог: «Русские начали реализовывать свое преимущество»

Истощение западных ракет к системам ПВО и новейшие росссийские дроны качнули чашу весов в пользу РФ. Об этом в своем видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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