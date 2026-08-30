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Курские новости

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Бойцам «БАРС-Курск» вручили медали «Честь и мужество» в Туле

Бойцам «БАРС-Курск» вручили медали «Честь и мужество» в Туле

Бойцы «БАРС-Курск» получили медали «Честь и мужество» за уничтожение крылатой ракеты ВСУ, направлявшейся на стратегический объект в Тульской области.

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