Страна и люди
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Страна и люди

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Навроцкий заявил, что Польша ждет репараций от ФРГ для укрепления армии

Навроцкий заявил, что Польша ждет репараций от ФРГ для укрепления армии

Германия должна выплатить Польше репарации, Варшава направит эти средства на укрепление своих вооруженных сил.

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