Старение — неизбежная часть нашей жизни. Но в некоторых местах Земли люди остаются молодыми и в зрелом возрасте, а живут намного дольше.
3 загадочные точки планеты, где люди живут намного дольше. Жизнь удлиняется даже у тех, кто переезжает сюда взрослыми
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
"Средняя продолжительность жизни в Европе в начале 20-го века составляла около 46 лет." - А на Руси ветераны наполеоновских войн ... были долгожителями - 130-150лет жили !!! Петр 1 уничтожал долгожителей - 300 летних стариков ...! Не хотят мировая мафия чтобы люди жили по 300 лет , скрывают истину и факты ...! Уже с сегодняшним количеством населения Земли невозможно управлять - манипулировать ! Так что , через власти стран , будут стремится уничтожать максимально население Земли ! Иначе - невозможно над всеми(каждым) установить абсолютный контроль !!! Теряют власть !!!
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22 час.
Леонид Руси
Пьющие кофе явно не будут долгожителями. У них кожа темнеет, колени болят, лёгочно-сердечная недостаточность... Нервные узлы у них опустошены, энергии в теле нет... Кровь движется медленно, поэтому слабость. А чтобы взбодриться, они опять пьют кофе... чтобы украсть энергию нервных узлов. А там её... кот наплакал... Полнейшие идиоты
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20 час.
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