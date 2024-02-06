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TRENDYMEN

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3 загадочные точки планеты, где люди живут намного дольше. Жизнь удлиняется даже у тех, кто переезжает сюда взрослыми

3 загадочные точки планеты, где люди живут намного дольше. Жизнь удлиняется даже у тех, кто переезжает сюда взрослыми

Старение — неизбежная часть нашей жизни. Но в некоторых местах Земли люди остаются молодыми и в зрелом возрасте, а живут намного дольше.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;Средняя продолжительность жизни в Европе в начале 20-го века составляла около 46 лет.&quot; - А на Руси  ветераны  наполеоновских войн ...   были долгожителями - 130-150лет жили !!!                               Петр 1  уничтожал  долгожителей  - 300 летних  стариков  ...!           Не хотят мировая мафия  чтобы люди жили  по 300 лет , скрывают  истину и факты ...!                                                                    Уже с сегодняшним количеством населения Земли невозможно  управлять - манипулировать !                                                                   Так что , через власти стран  , будут стремится  уничтожать  максимально  население Земли !                                                             Иначе - невозможно над всеми(каждым)  установить абсолютный контроль !!!         Теряют власть !!!
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22 час.
Леонид Руси
Пьющие кофе явно не будут долгожителями. У них кожа темнеет, колени болят, лёгочно-сердечная недостаточность... Нервные узлы у них опустошены, энергии в теле нет... Кровь движется медленно, поэтому слабость. А чтобы взбодриться, они опять пьют кофе... чтобы украсть энергию нервных узлов. А там её... кот наплакал... Полнейшие идиоты
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20 час.

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