3 загадочные точки планеты, где люди живут намного дольше. Жизнь удлиняется даже у тех, кто переезжает сюда взрослыми

МГ

Малик Гумеров

"Средняя продолжительность жизни в Европе в начале 20-го века составляла около 46 лет." - А на Руси ветераны наполеоновских войн ... были долгожителями - 130-150лет жили !!! Петр 1 уничтожал долгожителей - 300 летних стариков ...! Не хотят мировая мафия чтобы люди жили по 300 лет , скрывают истину и факты ...! Уже с сегодняшним количеством населения Земли невозможно управлять - манипулировать ! Так что , через власти стран , будут стремится уничтожать максимально население Земли ! Иначе - невозможно над всеми(каждым) установить абсолютный контроль !!! Теряют власть !!!