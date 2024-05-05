Милонов предложил создать на портале госуслуг раздел для знакомств

Присутствует потребность в проверенном и надёжном приложении Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с предложением о создании раздела на портале «Госуслуги», где люди могли бы безопасно и удобно искать себе пару.
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