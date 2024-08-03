Байден не будет раскрывать усилий по переговорам об осужденном в России Фогеле

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе общения с журналистами отметил, что не будет раскрывать усилий по дальнейшим переговорам о бывшем сотруднике американского посольства в Москве Марке Фогеле, осужденном в Российской Федерации за контрабанду запрещенных веществ.