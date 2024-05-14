Канны-2024: забастовка, секс-скандал и Серебренников с фильмом про Лимонова

Программу фестиваля критики называют самой сильной за несколько лет. Ранее СМИ писали об угрозе мероприятию из-за протеста фестивальных работников и суда над главой Национального центра кино ФранцииДень начала 77-го международного кинофестиваля в Каннах оказался пасмурным — как метеорологическом, так и в метафорическом смысле.