Двух фигурантов дела самарской банды "Сиротинские" объявили в розыск

Павла Селезнева и Михаила Дудина, проходящих по уголовному делу о деятельности самарской банды "Сиротинские", объявили в розыск.
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