CS 2 7 dig + МЕДАЛИ 5 И 10 ЛЕТ СЛУЖБЫ ПОЛНЫЙ ДОСТУП Надежный продавец✅ МОМЕНТАЛЬ...

CS 2 7 dig + МЕДАЛИ 5 И 10 ЛЕТ СЛУЖБЫ ПОЛНЫЙ ДОСТУПНадежный продавец✅МОМЕНТАЛЬНАЯ Доставка После Оплаты Об Аккаунте:7-значный steam id (7 dig)✅ Две Медали за 5 и 10 лет службы ГАРАНТИРОВАНО✅ Возможность получить скины вместе с аккаунтом✅Аккаунты созданы 2003-2012✅ На аккаунте имеется игра CS 1.