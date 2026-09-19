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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мама Овечкина о реакции из-за участия Александра в ролике «Единой России»: «Он на критику не обращает внимания. Отвечает: «Мам, я все это не читаю. Пусть пишут что хотят»

Татьяна Овечкина, мама капитана «Вашингтона» Александра Овечкина , ответила на вопрос о том, как хоккеист справляется с реакцией на участие в предвыборном ролике «Единой России».

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