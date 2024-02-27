Около 5 тысяч самосвалов снега вывезли с улиц и дорог Братска с начала зимы

Дорожная служба с усилием продолжает убирать снег с улиц и дорог Братска. Сегодня во всех районах задействовано 44 единицы специальной техники и 157 рабочих для очистки дорог, скверов, площадей и вывоза снега.
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