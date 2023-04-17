13 лайфхаков с водкой

Хорошая водка творит чудеса, даже если ее не употреблять внутрь. Вот самые необычные ее полезные применения: На кухне Если добавить в тесто столовую ложку водки, она испарится на середине выпечки, сделав ваш пирог пышным и с хрустящей корочкой.