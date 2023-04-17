Самая Модная

255 подписчиков

Свежие комментарии

  • Генрих
    Моя мама так и готовила в моём детстве8 рецептов макаро...
  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

13 лайфхаков с водкой

Хорошая водка творит чудеса, даже если ее не употреблять внутрь. Вот самые необычные ее полезные применения: На кухне Если добавить в тесто столовую ложку водки, она испарится на середине выпечки, сделав ваш пирог пышным и с хрустящей корочкой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх