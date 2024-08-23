"Starhit": Дава позвал замуж Мари Краймбрери

Мари Краймбрери продемонстрировала кольцо с драгоценным камнем своим поклонникам.Новая фотосессия певицы Мари Краймбрери вызвала большой шум среди поклонников: на фотографиях отчётливо видно кольцо с увесистым камнем на безымянном пальце.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии