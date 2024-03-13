Распоясавшиеся мошенники уже напрягают Центробанк и Генпрокуратуру

Российских граждан необходимо защитить от теневых консультантов, которые сегодня очень активно предлагают услуги по решению долговых проблем, решили российские банкиры, а правоохранительные органы и мы совместно обсуждаем соответствующие законодательные меры.
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