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Царьград

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Российские дроны вытеснили украинский батальон из Троицкого в ДНР

Российские дроны вытеснили украинский батальон из Троицкого в ДНР

Элитный украинский батальон "Птицы Мадьяра" бежал из Троицкого в ДНР под натиском российских дронов. Командир взвода Даниил Иванов рассказал о стратегии и мотивации российских сил, противостоящих нападениям на новой позиции.

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