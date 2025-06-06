Жителя Лахденпохского района оштрафовали за террористическую символику на аватаре

Мужчина из города Лахденпохья разместил на аватаре в одном из мессенджеров флаг военизированного объединения из перечня единого Федерального списка организаций, признанных террористическими, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Карелии.
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