ВОЗ подтвердила отсутствие санитарно-эпидемиологических рисков из-за случая пневмонии в Иркутске

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что случай пневмонии у сотрудницы иркутского института не несёт угрозы для жителей.
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