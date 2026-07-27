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В Таиланде задержан авторитетный бизнесмен из Приморья Виктор Алексеенков

В Таиланде задержан авторитетный бизнесмен из Приморья Виктор Алексеенков

«25 июля 2026 г. сотрудники Иммиграционного бюро Таиланда провели спецоперацию в провинции Пхукет и задержали гражданина России по имени Виктор, фигурирующего в материалах правоохранительных органов как лидер крупной транснациональной преступной группировки», - сообщил Telegram-канал «Реальный Пхукет 18+».

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