В Таиланде задержан авторитетный бизнесмен из Приморья Виктор Алексеенков

«25 июля 2026 г. сотрудники Иммиграционного бюро Таиланда провели спецоперацию в провинции Пхукет и задержали гражданина России по имени Виктор, фигурирующего в материалах правоохранительных органов как лидер крупной транснациональной преступной группировки», - сообщил Telegram-канал «Реальный Пхукет 18+».