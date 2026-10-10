Аферисты взламывают счета пенсионеров, представляясь сотрудниками Соцфонда

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров. Злоумышленники звонят пожилым людям и их родственникам, представляясь сотрудниками пенсионных ведомств или Социального фонда России, и предлагают оформить надбавку к пенсии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ревнивицы втыкали...
- Ревнивицы втыкали...
- Ревнивицы втыкали...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым