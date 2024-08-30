Илон Маск назвал блокировку Х в Бразилии атакой на свободу слова

Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал решение властей Бразилии приостановить работу социальной сети X* в стране, назвав блокировку одной из наиболее беспрецедентных атак на свободу слова в XXI веке.
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