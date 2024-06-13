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Новости Блогеров

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Инстасамка отсудила у Ярушина 2 миллиона рублей за незаконное использование е

Инстасамка отсудила у Ярушина 2 миллиона рублей за незаконное использование её песни «За деньги да» в эфире его передачи «Muzloft» в 2023 году, плюс 250 тысяч за юридические расходы.

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