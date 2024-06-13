Инстасамка отсудила у Ярушина 2 миллиона рублей за незаконное использование е

Инстасамка отсудила у Ярушина 2 миллиона рублей за незаконное использование её песни «За деньги да» в эфире его передачи «Muzloft» в 2023 году, плюс 250 тысяч за юридические расходы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Инстасамка отсудила у Ярушина 2 миллиона рублей за незаконное использование её песни «За деньги да» в эфире его передачи «Muzloft» в 2023 году, плюс 250 тысяч за юридические расходы.