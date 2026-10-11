Trump Declares Ukraine Energy Ceasefire; Zelensky Says "News To Me" As Russia Attacks Powerplant US relations with Ukraine are once again spiraling fast, especially following President Trump's 'shock' declaration Saturday while addressing Zelensky's anger at the diesel deal with Russia, "I suggest they get a new leader who can make a deal… And I think it's time for Ukraine to get a new president.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым