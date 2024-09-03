Ямалец получил 50 тысяч штрафа за продажу двух бутылок коньяка

Ямалец получил большой штраф за незаконную продажу алкоголя. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в июне 2024 года мужчина, не имея специальной лицензии на реализацию алкогольной продукции, осуществил продажу на территории города Салехарда двух бутылок коньяка.
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