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РИА Новый день

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Ямалец получил 50 тысяч штрафа за продажу двух бутылок коньяка

Ямалец получил 50 тысяч штрафа за продажу двух бутылок коньяка

Ямалец получил большой штраф за незаконную продажу алкоголя. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в июне 2024 года мужчина, не имея специальной лицензии на реализацию алкогольной продукции, осуществил продажу на территории города Салехарда двух бутылок коньяка.

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