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Русская весна

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Пашинян примет участие во встрече лидеров СНГ в Петербурге

Пашинян примет участие во встрече лидеров СНГ в Петербурге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян начинает двухдневный рабочий визит в Россию. Сегодня в Санкт-Петербурге он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а 26 декабря — в неформальной встрече лидеров стран СНГ, сообщает пресс-служба правительства Армении.

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