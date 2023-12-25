Пашинян примет участие во встрече лидеров СНГ в Петербурге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян начинает двухдневный рабочий визит в Россию. Сегодня в Санкт-Петербурге он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а 26 декабря — в неформальной встрече лидеров стран СНГ, сообщает пресс-служба правительства Армении.