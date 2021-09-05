Уши, лапы, хвост

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Обижается ли кошка на хозяина и что делать, если это случилось

Обижается ли кошка на хозяина и что делать, если это случилось

Может ли кошка обидеться на хозяина? Все мы знаем, что МУРлыки – животные самостоятельные и уверенные в себе.

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Элеонора Коган
Мои на меня не обижаются.
Элеонора Коган
Иногда приходится рявкнуть, когда доведут,но потом прошу у них прощения и они начинают урчать.
Нина Беспятова
Да мурлыки тоже могут обидеться, но когда поговоришь и попросишь прощения они сдаются.

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