Обижается ли кошка на хозяина и что делать, если это случилось

Уши, лапы, хвостВ мире животныхОбижается ли кошка на хозяина и что делать, если это случилось Может ли кошка обидеться на хозяина? Все мы знаем, что МУРлыки – животные самостоятельные и уверенные в себе.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлеонора КоганМои на меня не обижаются.Элеонора КоганИногда приходится рявкнуть, когда доведут,но потом прошу у них прощения и они начинают урчать.НБНина БеспятоваДа мурлыки тоже могут обидеться, но когда поговоришь и попросишь прощения они сдаются.Комментировать
Свежие комментарии