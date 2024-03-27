Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 783 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Бедный
    Так они и без всякого права его таскают. Что изменится-то? Прав на применение пока ввести не предлагали ))) Да и негр...СФ предложили раз...
  • Вера Говоркова
    При современном состоянии миграционной службы  и полиции эти неграждане будут скорее получать право на ношение оружия...СФ предложили раз...
  • Алексей Шашкин
    и публично!Слив "из Кремля":...

Экоактивист-навальнист подался в укротеррористы. Хотел совершить теракт — случайно взорвал сам себя

Экоактивист-навальнист подался в укротеррористы. Хотел совершить теракт — случайно взорвал сам себя

Завербованный Главным управлением разведки Минобороны Украины и мечтавший влиться в ряды власовского РДК* 29-летний самарский оппозиционер Андрей Жвакин пытался взорвать пункт приёма гуманитарной помощи для наших бойцов и населения Донбасса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх