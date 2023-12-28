Минобороны впервые раскрыло число контрактников в армии

Всего контрактную службу проходят более 640 тыс. человек, уточнили в ведомстве.фото: mil.ru--> Минобороны впервые с начала спецоперации на Украине назвало число служащих в рядах Вооружённых сил России по контракту.
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