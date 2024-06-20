Системы электроснабжения заменят в более чем 400 домах Москвы в рамках капремонта

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков проинформировал, что специалисты Комплекса городского хозяйства заменят в 2024 году системы электроснабжения в более чем 400 многоквартирных домах (МКД) в рамках программы капитального ремонта .
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