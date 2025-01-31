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62ИНФО | Новости Рязани

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Главред "Вид сбоку" Константин Смирнов задержан по делу о вымогательстве

Главред "Вид сбоку" Константин Смирнов задержан по делу о вымогательстве

"В отношении директора регионального сетевого издания, являющегося депутатом Совета депутатов муниципального образования одного из районов Рязанской области, возбуждено уголовное дело о вымогательстве, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п.

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