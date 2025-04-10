В Душанбе обсудили правоохранительный аспект в вопросах оргнабора граждан Таджикистана

Мероприятие прошло в рамках заседания рабочей группы по вопросам Соглашения между Правительствами Российской Федерации и Республики Таджикистан об организованном наборе граждан для осуществления временной трудовой деятельности на территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии