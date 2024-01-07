Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

Странам БРИКС+ нужен свой международный суд

Странам БРИКС+ нужен свой международный суд

КВАДРАТУРА  КРУГА Пишут сегодня, что ЮАР подала в Международный суд ООН иск с целью признания действий Израиля в секторе Газа геноцидом палестинского народа.

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Комментарии
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ЮС
Юрентий Сантилимонович
Свой суд в БРИКС ,это конечно хорошо , но валюта БРИКС обеспеченная золотом , ещё лучше !
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16 час.
ЮВ
Юрий Во
Вообще-то пора говорить о &quot;закате&quot; ООН, также как это стало с &quot;Лигой наций&quot; после второй мировой войны. И БРИКС вполне может выступить  инициатором создания новой международной организации по сотрудничеству и безопасности. Экономическая и политическая карта мира сегодня начинает серьезно изменяться. Эти изменения &quot;отстраняют&quot; США от &quot;руководства&quot; мировым порядком. Значит ООН , штаб-квартира которой находится в США, и которая фактически постоянно находится под давлением США, фактически постепенно утрачивает свою силу. ООН превращается в клуб по обмену мнениями, которые не имеют реального  влияния на ситуацию в мире.
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13 час.
Россиянин
Это был бы хук справа по гегемону.
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6 час.

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