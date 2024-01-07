КВАДРАТУРА КРУГА Пишут сегодня, что ЮАР подала в Международный суд ООН иск с целью признания действий Израиля в секторе Газа геноцидом палестинского народа.
Странам БРИКС+ нужен свой международный суд
Комментарии
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ЮС
Юрентий Сантилимонович
Свой суд в БРИКС ,это конечно хорошо , но валюта БРИКС обеспеченная золотом , ещё лучше !
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16 час.
ЮВ
Юрий Во
Вообще-то пора говорить о "закате" ООН, также как это стало с "Лигой наций" после второй мировой войны. И БРИКС вполне может выступить инициатором создания новой международной организации по сотрудничеству и безопасности. Экономическая и политическая карта мира сегодня начинает серьезно изменяться. Эти изменения "отстраняют" США от "руководства" мировым порядком. Значит ООН , штаб-квартира которой находится в США, и которая фактически постоянно находится под давлением США, фактически постепенно утрачивает свою силу. ООН превращается в клуб по обмену мнениями, которые не имеют реального влияния на ситуацию в мире.
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13 час.
Россиянин
Это был бы хук справа по гегемону.
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6 час.
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