Странам БРИКС+ нужен свой международный суд

ЮВ

Юрий Во

Вообще-то пора говорить о "закате" ООН, также как это стало с "Лигой наций" после второй мировой войны. И БРИКС вполне может выступить инициатором создания новой международной организации по сотрудничеству и безопасности. Экономическая и политическая карта мира сегодня начинает серьезно изменяться. Эти изменения "отстраняют" США от "руководства" мировым порядком. Значит ООН , штаб-квартира которой находится в США, и которая фактически постоянно находится под давлением США, фактически постепенно утрачивает свою силу. ООН превращается в клуб по обмену мнениями, которые не имеют реального влияния на ситуацию в мире.