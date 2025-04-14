Трактор заедет в конкурентную нишу

Масштабный проект серийного производства тракторов средней мощности запускают во Владимире. Стартовая мощность завода рассчитана на 10% рынка, занятого сегодня иностранными производителями Сергей Матяш, инвестор проекта «Владимирский трактор»: «У нас будет много разных моделей, от 70 до 260 лошадиных сил.