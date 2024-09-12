Начался суд над обвиняемым в покушении на Захара Прилепина

МОСКВА, 12 сентября, ФедералПресс. В Западном окружном военном суде в столице стартовали слушания по уголовному делу о покушении на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, совершенном весной минувшего года в Нижегородской области.
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