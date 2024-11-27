В Государственной думе считают, что криптовалюта неуместна в золотовалютных резервах страны

При этом ранее майнинг законодательно разрешили в России По расчетам экспертов, порядка 50-60 миллиардов рублей дополнительно могут поступать со следующего года в бюджет России благодаря новому виду налогооблагаемой деятельности — майнингу цифровых валют.
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